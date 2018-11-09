09.11.2018 10:47

Киевские антикоррупционеры «опоздали» с наказанием для харьковских медиков

У Супрун пожаловались, что не могут наказать харьковского ректора по указанию НАПК



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НАПК призывает МЗ Украины провести служебное расследование относительно конфликта интересов в Харьковской медицинской академии последипломного образования, когда сроки привлечения к ответственности уже прошли

В МЗ отметили, что НАПК обратилось в министерство с предписанием провести служебное расследование относительно конфликта интересов в Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Однако, по данным МЗ, сроки привлечения к дисциплинарной ответственности уже прошли.

«В соответствии со ст. 148 Кодекса законов о труде Украины, собственник или уполномоченный им орган может применить дисциплинарное взыскание непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. Также данной статьей Кодекса определено, что дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. А урегулирование конфликта интересов, согласно ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», осуществляется непосредственным руководителем в течение 2 рабочих дней», - напомнили в МЗ.

В ведомстве добавили, что указанные в предписании сообщения о конфликте интересов в Харьковской медицинской академии последипломного образования датируются 2017 годом (13 февраля и 16 ноября) и началом 2018 (2 января). "То есть, максимальный срок, в который можно было бы применить дисциплинарное взыскание - шесть месяцев - даже для последнего сообщения прошел уже давно", - отметили в МЗ.

Напоследок, через свою официальную страницу, Министерство здравоохранения уточнило, что оно в октябре обращало внимание на непоследовательность в работе НАЗК в вопросах наличия или отсутствия конфликта интересов в деятельности руководителей предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления МОЗ Украины. Позиция НАПК(НАЗК) о конфликте интересов отличается в каждом отдельном вопросе. Ответы от НАПК в Минздраве Украины нет.

Контролируемое Супрун МЗ Украины считает, что сообщение о наличии ситуации конфликта интересов должно быть четким, недвусмысленным и основываться на требованиях закона.