22.11.2018 20:30

В Харькове появились новые именные скверы

Решением комиссии по топонимике от 22 ноября 2018 года, безымянный сквер, в котором недавно появился памятник Людмиле Гурченко, был назван в честь знаменитой харьковчанки.



Фото: NewsRoom

15 персонажей из шести кинолент в нижней части монумента, над которыми возвышается скульптура легендарной актрисы. Именно такой Людмила Гурченко предстала перед Харьковом в памятнике, который открыли четыре месяца назад.

До сих пор каждый харьковчанин или гость города знали, что памятник актрисе находится в сквере, в районе перекрестка улицы Тринклера и проспекта Независимости.

Но сегодня, 22 ноября, на комиссии по вопросам топонимики этот нюанс был исправлен. Сквер перестал быть безымянным.

«По инициативе Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса был поставлен памятник. Монумент нашей великой актрисе был поставлен в безымянном сквере. Этот сквер, находящийся возле улицы Тринклера, сегодня, решением топонимической комиссии было принято назвать в честь Людмилы Гурченко. Здесь прослеживается полная логика, потому, что есть памятник, есть сквер. И все это нужно было увязать в единый комплекс для того, чтоб люди четко понимали, что в сквере с названием Людмилы Гурченко стоит памятник именно нашей великой актрисе, нашей землячки Людмиле Гурченко,» - уточнил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Кроме того, на том же заседании топонимической комиссии также единогласно были приняты названия еще нескольких скверов.

Речь идет о тех скверах, которые находятся рядом в районе площади Героев Небесной Сотни. Один будет носить название Судейский, второй Михайловский, третий Героев Небесной сотни.

При подборе названий для этих объектов топонимики, отметили в мэрии, специалисты руководствовались исключительно территориальной и исторической принадлежностью.

Как заявил первый вице-мэр Игорь Терехов, сейчас в мэрии уже разрабатывают проект реконструкции сквера Героев Небесной Сотни, где планируется соорудить огромный современный мемориальный комплекс.

«Это очень интересный проект, потому, что там применен неожиданный концептуальный подход. Такого город Харьков и Украина не знали. Особенностью станут очень красивые подсветки. Дополнит комплекс оригинальная натяжная конструкция. Она будет натянута на вантах,» -продолжил Игорь Терехов.

Концепт будет символизировать память тем людям, которые отдали жизнь для того, чтоб действительно развивалась демократия, чтоб Украина была целостной страной.

«Для нас очень важно увековечить память этих людей. И конечно, уже сегодня, наши архитекторы и проектировщики продолжают работать над созданием этого уникального комплекса» - подытожил первый заместитель Харьковского городского головы.