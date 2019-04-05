05.04.2019 09:03

Геннадий Кернес планирует увеличить количество личных и выездных приемов в этом году

За последний год количество обращений к Харьковскому городскому голове увеличилось на четверть и почти вдвое сократилось количество неотложных вопросов, поступивших на исполнение. Чтобы охватить все сферы жизнедеятельности города, в этом году приемы городского головы планируется проводить для работников медицинского обслуживания, образования и культуры.



// city.kharkov.ua

Приоритетным направлением деятельности Харьковского городского совета и исполнительного комитета было и остается совершенствование работы с обращениями граждан и системы подготовки по проведению личных и выездных приемов городского головы, его заместителей и директоров департаментов, что в итоге дает конкретные результаты.



Так, в прошлом году мэр Харькова провел 21 личный прием граждан. А это – тысячи харьковчан и столько же проблемных вопросов.



«По отношению к 2017 году было принято на 22% больше жителей нашего города и было задано практически в 2 раза больше вопросов, которые поступили на исполнение городским головой. То есть мы практически каждые две недели проводим и личные, и выездные приёмы городского головы», – рассказала заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили.



И темпы, отмечает Татьяна Чечетова-Терашвили, сбавлять не намерены, поскольку такая практика уже доказала: у людей есть уверенность в результативности таких прямых обращений персонально к мэру.



Поэтому в планах этого года проводить приемы не только рядовых харьковчан, но и работников промышленных и коммунальных предприятий.



«Мы увеличиваем количество приёмов Харьковского городского головы и затрагиваем новые сферы жизнедеятельности города. В частности, мы идём по сфере медицинского обслуживания. Также мы заходим в сферу образования – это наши школы и дошкольные учреждения, и сферу культуры. Ну и не забываем о наших коммунальных предприятиях, промышленных предприятиях, т.е. везде, где необходима встреча представителей территориальной громады с городским головой, мы приходим и принимаем», – рассказала Татьяна Чечетова-Терашвили.



Недавно выездной прием городского головы Геннадия Кернеса состоялся в городской студенческой больнице, где собрались медики практически всех учреждений здравоохранения Киевского района. Всего более восьмидесяти заявителей и почти полторы сотни вопросов по наведению порядка во дворах, ремонта подъездов, дорог, внутрикварталок и путей, ведущих к школам и медицинских учреждений. Результат - конкретные сроки решения, потому что все эти вопросы Геннадий Кернес поручил руководителям профильных департаментов немедленно внести в титульных списков на выполнение.



Следующий прием городского головы состоится 11 апреля. На этот раз мэр проведет прием работников образования Основянского и Слободского районов Харькова.