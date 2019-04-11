11.04.2019 14:15

Перед выборами Львовская область резко догнала Харьковщину по количеству зарегистрированных миллионеров

В Украине насчитали более 2 тысяч гривенных миллионеров, в то же время в официально всего один гривенный миллиардер имеет украинское гражданство - ГФС



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По состоянию на начало апреля 2019 года доходы, полученные в 2018 году, в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Количество поданных деклараций на начало апреля 2019 года составило 201,3 тыс. Это на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года. Украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов – это 197% к цифре, которая была на 1 апреля в 2018 году.

Сумма НДФЛ к уплате в этом году – 577 млн грн, или 178% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате 85 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан», - говорится в сообщении.

В службе отмечают, что больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, которые подлежат налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн), иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.

Официально в Харькове задекларировали доходы 113 миллионеров. Среди миллионеров – 74 мужчины, 39 женщин. Самому старшему миллионеру 82 года, самому младшему - 25. Всего ими задекларировано 466,0 млн грн доходов. Наибольшая задекларированная сумма дохода превышает 90,0 млн гривен.

При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм – в сравнении с первым кварталом прошлого года – на Закарпатье (327%), в Донецкой (274%), в Одесской (240%) и в Полтавской (210%) областях.

Наибольшие суммы НДФЛ к уплате показали Киев (163 млн грн), Николаевская (33,8 млн грн), Харьковская (33,6 млн грн), Запорожская (33,5 млн грн), Днепропетровская область (30,7 млн грн).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 января 2019 года в Украине насчитывалось почти 5 тыс. официально зарегистрированных миллионеров, самому младшему из них - 7 лет.