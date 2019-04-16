Геннадий Кернес: Гвоздик достоин стать Почетным гражданином Харькова

Боксер Александр Гвоздик заслуживает звания Почетного гражданина Харькова.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.
«Думаю, Александр – один из тех, кто прославляет родной город. Тот, кто является нашей общей, и что очень важно в наше время, несомненной гордостью», – написал Геннадий Кернес.
Александр Гвоздик, недавно защитивший титул Чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, точно заслуживает звание Почетного гражданина Харькова, убежден харьковский мэр.
«Уверен, что эту мою идею поддержат и депутаты горсовета. А уже в августе месяце, когда мы будем праздновать День города, ко всем своим спортивным титулам Александр добавит и звание Почетного гражданина Харькова», – продолжил Геннадий Кернес.
«Гвоздик, новых тебе побед!!!! А мы всегда тебя поддержим!!!», – напутствовал спортсмена городской голова.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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