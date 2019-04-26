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26.04.2019  13:30   

Полиция готова к обеспечению охраны общественного порядка во время Пасхи

Почти 2,5 тысячи правоохранителей будут привлечены к охране порядка по случаю религиозного праздника – Пасхи.


// Нацполиция

В ночь с 28 на 29 апреля в 317 церквях Харьковщины будут проводиться богослужения. Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 250 000 граждан.

Непосредственно возле храмов будут нести службу 930 сотрудников полиции.

Для поддержания общественного пожиже на территории населенных пунктов в праздничную ночь будут привлечены 1000 правоохранителей - 700 сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Также 590 работников полиции следить за порядком на кладбищах Харькова и Харьковской области 28 апреля.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пасха, охрана, полиция, харьков
 
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