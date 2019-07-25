25.07.2019 15:12

Геннадий Кернес поздравляет харьковских студентов с победой на чемпионате Европы по футзалу

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, городской совет поздравляют футбольную команду Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.



//city.kharkov.ua

Харьковские футболисты стали серебряными призерами чемпионата Европы по футзалу среди студентов, который прошел в Португалии. В финале харьковчане уступили команде Университета Малаги (Испания) со счетом 5:1 и заняли второе место чемпионата.

«Впервые украинская студенческая команда достигла таких высоких результатов. Мы невероятно гордимся вами, «каразинцы». Желаем вам новых побед в спорте, учебе, личной жизни, достижения всех целей.

Спасибо за то, что с таким успехом представили Харьков миру. Спасибо вашим тренерам и родителям! Занимайтесь любимым делом и оставайтесь лидерами», - говорится в поздравлении.