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25.07.2019  15:12   

Геннадий Кернес поздравляет харьковских студентов с победой на чемпионате Европы по футзалу

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, городской совет поздравляют футбольную команду Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.


//city.kharkov.ua
Харьковские футболисты стали серебряными призерами чемпионата Европы по футзалу среди студентов, который прошел в Португалии. В финале харьковчане уступили команде Университета Малаги (Испания) со счетом 5:1 и заняли второе место чемпионата. 
 
«Впервые украинская студенческая команда достигла таких высоких результатов. Мы невероятно гордимся вами, «каразинцы». Желаем вам новых побед в спорте, учебе, личной жизни, достижения всех целей.
 
Спасибо за то, что с таким успехом представили Харьков миру. Спасибо вашим тренерам и родителям! Занимайтесь любимым делом и оставайтесь лидерами», - говорится в поздравлении.
Тэги:  кернес, поздравление, харьков, футзал, чемпионат европы
 
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