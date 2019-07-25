25.07.2019 17:11

Геннадий Кернес: Мы реконструируем коммунальное хозяйство для стабильной жизни города

О главных инфраструктурных проектах, которые реализуются сегодня в Харькове, мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью изданию «Город Х».



//city.kharkov.ua

По словам мэра , на сегодняшний день одна из приоритетных задач власти – реконструкция объектов коммунального хозяйства для стабильного жизнеобеспечения города. В частности, продолжается строительство в Дергачах многофункционального комплекса по переработке ТБО.

«С помощью оборудования на старом полигоне системы сбора газа мы будем вырабатывать там электроэнергию и по «зеленому» тарифу продавать ее на рыке. Также после введения в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса в Харькове не будет проблем с захоронением ТБО и сортировкой отходов. Нам надо также приучить харьковчан к раздельному сбору мусора», - отметил Геннадий Кернес.

Кроме того, мэр подчеркнул, что особое внимание город уделяет работе лифтового хозяйства. «Лифтовое хозяйство – одно из важных направлений в жизни Харькова. К примеру, за сутки в пассажирском транспорте перемещается до 1 млн человек, лифтом пользуется почти такое же количество людей. И мы знаем, что эти механизмы надо капитально ремонтировать и делать безопасными», - подчеркнул городской голова.

По его словам, еще одним из важных стратегических направлений развития Харькова является строительство новых станций метро. При этом Геннадий Кернес отметил, что вслед за станциями «Одесской» и «Державинской» город планирует продолжить строительство подземки в сторону Северной Салтовки.