Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Мы реконструируем коммунальное хозяйство для стабильной жизни города
25.07.2019  17:11   

Геннадий Кернес: Мы реконструируем коммунальное хозяйство для стабильной жизни города

О главных инфраструктурных проектах, которые реализуются сегодня в Харькове, мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью изданию «Город Х».


//city.kharkov.ua
По словам мэра, на сегодняшний день одна из приоритетных задач власти – реконструкция объектов коммунального хозяйства для стабильного жизнеобеспечения города. В частности, продолжается строительство в Дергачах многофункционального комплекса по переработке ТБО. 
 
«С помощью оборудования на старом полигоне системы сбора газа мы будем вырабатывать там электроэнергию и по «зеленому» тарифу продавать ее на рыке. Также после введения в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса в Харькове не будет проблем с захоронением ТБО и сортировкой отходов. Нам надо также приучить харьковчан к раздельному сбору мусора», - отметил Геннадий Кернес.
 
Кроме того, мэр подчеркнул, что особое внимание город уделяет работе лифтового хозяйства. «Лифтовое хозяйство – одно из важных направлений в жизни Харькова. К примеру, за сутки в пассажирском транспорте перемещается до 1 млн человек, лифтом пользуется почти такое же количество людей. И мы знаем, что эти механизмы надо капитально ремонтировать и делать безопасными», - подчеркнул городской голова. 
 
По его словам, еще одним из важных стратегических направлений развития Харькова является строительство новых станций метро. При этом Геннадий Кернес отметил, что вслед за станциями «Одесской» и «Державинской» город планирует продолжить строительство подземки в сторону Северной Салтовки.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, коммунальное хозяйство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.07 Власть Геннадий Кернес: Нам нужно сохранить то, что создается в городе 25.07 Власть Геннадий Кернес поздравляет харьковских студентов с успешным выступлением на чемпионате Европы по футзалу 25.07 Власть Геннадий Кернес дал развернутое интервью (ВИДЕО)
 
 

Видео

Перекрито канал постачання контрафактних тютюнових виробів до Харківської області. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 