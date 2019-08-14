14.08.2019 16:54

Геннадий Кернес: Призыв объединиться в борьбе с распространением наркотиков определил круг компетентных людей

Харьковский городской голова рассказал, какие меры будут приниматься для искоренения проблемы наркомании в городе.



// Facebook

Напомним, ранее мэр города в своем посте на Facebook призвал харьковчан объединиться в борьбе с распространением наркотиков.



Сегодня Геннадий Кернес рассказал, к какому результату привела эта публикация.



«Мой пост о том, что Харьков тонет в наркотиках, вызвал большой шум, но он затевался не для пиара. Несколько дней понадобилось, чтоб из тысяч комментаторов определился круг людей, действительно компетентных и заинтересованных в объединении. Сегодня на встрече в мэрии за один стол сели психологи и бывшие зависимые, руководитель полиции и те, кого называют «радикалами». Мы начали работу над планом, главные критерии – быстро, законно, эффективно», – сообщил мэр Харькова.



По информации Геннадия Кернеса, во-первых, в Харькове создается городской ресурсный центр для борьбы с наркоманией и помощи зависимым. Там будут врачи и юристы для первой помощи, реабилитация и группы поддержки семей. Во-вторых, с 1 сентября начнется массированная профилактика в школах. «Наркотики уже там, «закладки» находят на стадионах и детских площадках. Нужно пробовать достучаться до подростков, это вопрос будущего страны», – уверен мэр.



«Что касается борьбы с распространением. Это полномочия полиции, и на встрече глава ХУПП Валерий Сокуренко не скрывал, что драгдиллеров отпускают в судах, их часто «крышуют» в самой полиции, не хватает людей и машин. Я принял решение, что город выделит патрульным несколько миллионов гривень из бюджета на целевую программу – борьба с наркотиками. Так же открыто заявляю, что мы будем юридически грамотно сотрудничать с общественными организациями для рейдов по «закладкам» и аптекам, торгующим психотропами и другой наркотой», – рассказал Геннадий Кернес.



«Я запомнил слова одного из выступавших: «Украинцы говорят – моя хата с краю. Но есть продолжение – поэтому я встречаю врага первым». Хочу поблагодарить всех участников первой встречи, я видел настоящую заинтересованность и общую цель», – подытожил Харьковский городской голова.