21.08.2019 10:56

В Харькове утвердили алгоритм эвакуации брошенных во дворах старых авто

Инспекция по паркованию будет убирать с улиц и дворов Харькова брошенные, вышедшие из строя транспортные средства.



// city.kharkov.ua

Соответствующие изменения в Правила благоустройства территории города сегодня, 21 августа, утвердили на сессии Харьковского городского совета. В документе прописали определение, какие именно автомобили считаются брошенными.

После выявления таких машин во дворах и на улицах, инспекторы будут выносить владельцам авто предписание, и если те в трехдневный срок не уберут свой транспорт, то решение о его принудительном демонтаже будет утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета. После этого автомобиль эвакуируют на площадку КП «Харьковводоканал».



Напомним, в случае обнаружения брошенных автомобилей харьковчане могут обращаться в Департамент территориального контроля.