Главная Новости Власть В Харькове утвердили алгоритм эвакуации брошенных во дворах старых авто
21.08.2019  10:56   

В Харькове утвердили алгоритм эвакуации брошенных во дворах старых авто

Инспекция по паркованию будет убирать с улиц и дворов Харькова брошенные, вышедшие из строя транспортные средства.


// city.kharkov.ua

Соответствующие изменения в Правила благоустройства территории города сегодня, 21 августа, утвердили на сессии Харьковского городского совета. В документе прописали определение, какие именно автомобили считаются брошенными.

После выявления таких машин во дворах и на улицах, инспекторы будут выносить владельцам авто предписание, и если те в трехдневный срок не уберут свой транспорт, то решение о его принудительном демонтаже будет утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета. После этого автомобиль эвакуируют на площадку КП «Харьковводоканал».

Напомним, в случае обнаружения брошенных автомобилей харьковчане могут обращаться в Департамент территориального контроля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, брошенные автомобили, парковка, харьков
 
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