В Харькове утвердили алгоритм эвакуации брошенных во дворах старых авто

Инспекция по паркованию будет убирать с улиц и дворов Харькова брошенные, вышедшие из строя транспортные средства.
Соответствующие изменения в Правила благоустройства территории города сегодня, 21 августа, утвердили на сессии Харьковского городского совета. В документе прописали определение, какие именно автомобили считаются брошенными.
После выявления таких машин во дворах и на улицах, инспекторы будут выносить владельцам авто предписание, и если те в трехдневный срок не уберут свой транспорт, то решение о его принудительном демонтаже будет утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета. После этого автомобиль эвакуируют на площадку КП «Харьковводоканал».
Напомним, в случае обнаружения брошенных автомобилей харьковчане могут обращаться в Департамент территориального контроля.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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