05.12.2019 16:08

Геннадий Кернес о строительстве метро: Я благодарю депутатов нового созыва за поддержку Харькова делом

Верховная Рада ратифицировала договор Украины с Европейским инвестиционным банком о строительстве третьей линии метрополитена в Харькове.



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Об этом сегодня, 5 декабря, в своем Telegram-канале сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. По его словам, этого решения ждали с весны прошлого года.

«Финансирование такого объема должно обязательно подкрепляться государственными гарантиями, и я благодарю депутатов нового созыва за поддержку Харькова делом. Договор предусматривает выделение 160 млн евро инвестиций. Городской совет за свои средства уже занимается расселением людей и другой подготовкой», - сообщил городской голова.



Напомним, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).