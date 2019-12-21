21.12.2019 09:41

Геннадий Кернес рассказал о главных проектах уходящего года

Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал о проектах, которые реализовали в Харькове в 2019 году.



// city.kharkov.ua

В интервью в программе «Город Х» городской голова отметил, что продолжается строительство нового Харьковского зоопарка, на 90% удалось завершить реконструкцию Саржиного яра и первый этап ремонта Коммунального путепровода, обновить сад Шевченко. В городе готовятся открыть троллейбусную линию на Северную Салтовку, которая соединит ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг по ул. Натальи Ужвий.

По словам городского головы, проведена большая работа с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, и Харьков готовится к строительству новых станций метро «Державинская» и «Одесская». В текущем году для города закупили новые троллейбусы, которые продолжат поступать и в 2020 году.

«Нам удалось продуктивно поработать. Мы много сделали для благоустройства, инфраструктуры города, наметили планы на будущее. Очень трепетно относимся к социальной сфере, здравоохранению, школьному образованию. Все это мы делаем благодаря тому, что есть поддержка людей, и вместе мы были нацелены на одно – сделать наш Харьков лучше. Чтобы харьковчанам было приятно звать к себе гостей и гордиться нашим городом», - сказал Геннадий Кернес.

Мэр уточнил, что в этом году было отремонтировано внутриквартальных дорог больше, чем в прошлом, выполнен большой объем по капитальному и текущему ремонту проезжей части.

Также Геннадий Кернес отметил, что контролирует ситуацию с подачей тепла и горячей воды.



«Это плановые работы. Я делаю все и требую, чтобы у всех харьковчан были горячая вода и тепло до Нового года», - подчеркнул городской голова.