21.12.2019 10:51

Геннадий Кернес: Я - командный игрок и готов к борьбе на выборах

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и его команда будут участвовать в местных выборах.



// city.kharkov.ua

Об этом Геннадий Кернес заявил в программе «Город Х» на «7 канале».

«Если я буду чувствовать поддержку харьковчан, то обязательно буду идти на выборы и вместе с жителями нашего города выбирать будущее для Харькова. У меня есть команда, и если нас снова поддержат, мы продолжим эффективно работать и выстраивать продуктивные отношения с харьковчанами. Я - командный игрок и готов к борьбе на выборах, для того чтобы продолжать возрождать Харьков, его величие и делать все для людей», - подчеркнул Геннадий Кернес.