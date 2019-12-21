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21.12.2019  10:51   

Геннадий Кернес: Я - командный игрок и готов к борьбе на выборах

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и его команда будут участвовать в местных выборах.


// city.kharkov.ua

Об этом Геннадий Кернес заявил в программе «Город Х» на «7 канале».

«Если я буду чувствовать поддержку харьковчан, то обязательно буду идти на выборы и вместе с жителями нашего города выбирать будущее для Харькова. У меня есть команда, и если нас снова поддержат, мы продолжим эффективно работать и выстраивать продуктивные отношения с харьковчанами. Я - командный игрок и готов к борьбе на выборах, для того чтобы продолжать возрождать Харьков, его величие и делать все для людей», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, интервью, харьков
 
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