Впервые за год все новоназначенные в Харьковщину судьи - мужчины

23 декабря своим Указом Зеленский назначил очередных трех судей в Харьковскую область
Соответствующий указ № 936/2019 опубликован на сайте главы государства.
Согласно приказу, от 23 декабря на должность
Напомним, что после переаттестации , новым Президентом Украины женщин-судей назначено вдвое больше, чем мужчин.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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