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23.12.2019  16:56   

Впервые за год все новоназначенные в Харьковщину судьи - мужчины

23 декабря своим Указом Зеленский назначил очередных трех судей в Харьковскую область


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Соответствующий указ № 936/2019  опубликован на сайте главы государства.

Согласно приказу, от 23 декабря на должность

  • судьи Балаклейского районного суда Харьковской области назначен Владимир Купин;
  • судьи Близнюковского районного суда Харьковской области - Сергей Масло;
  • судьи Изюмского районного суда Харьковской области - Михаил Одарюк.

Напомним,  что после переаттестации , новым Президентом Украины женщин-судей назначено вдвое больше, чем мужчин.

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  судья, указ, харьков, президент
 
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