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17.05.2017  11:54   

В Сбербанке бомбу не нашли

Информация о заминировании банковского учреждения в Харькове не подтвердилась.


// vk.com

Напомним, что сегодня в 9:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Донец-Захаржевского, 2, якобы находится взрывчатка.

Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Сотрудники полиции провели осмотр 3628 кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 100 человек.

В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, которые сделали ложное сообщение о заминировании.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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