В Сбербанке бомбу не нашли

Информация о заминировании банковского учреждения в Харькове не подтвердилась.
Напомним, что сегодня в 9:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Донец-Захаржевского, 2, якобы находится взрывчатка.
Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.
Сотрудники полиции провели осмотр 3628 кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 100 человек.
В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.
Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, которые сделали ложное сообщение о заминировании.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
влажн.:
давл.:
ветер: