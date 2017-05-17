17.05.2017 11:54

В Сбербанке бомбу не нашли

Информация о заминировании банковского учреждения в Харькове не подтвердилась.



// vk.com

Напомним, что сегодня в 9:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Донец-Захаржевского, 2, якобы находится взрывчатка.



Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.



Сотрудники полиции провели осмотр 3628 кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 100 человек.



В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.



Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, которые сделали ложное сообщение о заминировании.