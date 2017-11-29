На поселке Жуковского сгорел троллейбус (ФОТО)

Ночью 29 ноября сгорел припаркованный на конечной остановке троллейбус второго маршрута.
Сообщение о пожаре в троллейбусе на улице Академика Проскуры, 7а поступило в 2:24.
В это время маршрут не работал, троллейбус стоял припаркованный без пассажиров и водителя.
К месту происшествия немедленно прибыли два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах.
Огнеборцы оперативно подали на тушение огня воздушно-механическую пену и уже в 2:35 локализовали возгорание. В 2:55 пожар был ликвидирован.
Огнем повреждены моторный отсек и частично салон троллейбуса на общей площади 15 кв.м.
Причина возникновения пожара выясняется.
В оперативной сводке ХОГА сообщается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.
На график движения троллейбусов происшествие не повлияло.
Напомним, на прошлой неделе на этом же разворотном кольце троллейбус без водителя скатился в овраг.
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