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29.11.2017  10:53   

На поселке Жуковского сгорел троллейбус (ФОТО)

Ночью 29 ноября сгорел припаркованный на конечной остановке троллейбус второго маршрута.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в троллейбусе на улице Академика Проскуры, 7а поступило в 2:24.

В это время маршрут не работал, троллейбус стоял припаркованный без пассажиров и водителя.

К месту происшествия немедленно прибыли два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах.

Огнеборцы оперативно подали на тушение огня воздушно-механическую пену и уже в 2:35 локализовали возгорание. В 2:55 пожар был ликвидирован.

Огнем повреждены моторный отсек и частично салон троллейбуса на общей площади 15 кв.м.

Причина возникновения пожара выясняется.

В оперативной сводке ХОГА сообщается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.

На график движения троллейбусов происшествие не повлияло.

Напомним, на прошлой неделе на этом же разворотном кольце троллейбус без водителя скатился в овраг.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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