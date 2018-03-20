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20.03.2018  11:15   

Подробности ДТП, в котором пострадали патрульные, рассказали полицейские

Водителя автомобиля ВАЗ-21099 устроил 4 ДТП, совершив столкновение с 5 автомобилями: Ford, Subaru, два автомобиля Daewoo Lanos и полицeйский Toyota Prius.


// Патрульная полиция

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Первое ДТП произошло на глазах патрульных на улице Шевченко. Погоня за нарушителем закончилась в районе Французского бульвара на улице Академика Павлова, когда ВАЗ совершил столкновение с полицейским Prius.

У водителя ВАЗа были признаки алкогольного опьянения – запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, нeчеткая речь. В автомобиле, кроме водителя, находилась женщина и малолетний ребенок.

После ДТП с автомобилeм Toyota Prius были госпитализированы двое патрульных с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей шейного отдела хрeбта, грудной клетки и живота». Сейчас патрульные находятся на осмотре врачей.

Водитель ВАЗ-21099 от госпитализации отказался, после чего был направлeн кв медицинское учреждения на проходжeння освидетельствования на состояние опьянения.

За совершение четырех ДТП патрульные составили 2 протокола по ст. 124 КУоАП и 2 протокола по ст. 122-4 КУоАП.

ДТП со служебным патрульным автомобилeм оформляла следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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