Подробности ДТП, в котором пострадали патрульные, рассказали полицейские

Водителя автомобиля ВАЗ-21099 устроил 4 ДТП, совершив столкновение с 5 автомобилями: Ford, Subaru, два автомобиля Daewoo Lanos и полицeйский Toyota Prius.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Первое ДТП произошло на глазах патрульных на улице Шевченко. Погоня за нарушителем закончилась в районе Французского бульвара на улице Академика Павлова, когда ВАЗ совершил столкновение с полицейским Prius.
У водителя ВАЗа были признаки алкогольного опьянения – запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, нeчеткая речь. В автомобиле, кроме водителя, находилась женщина и малолетний ребенок.
После ДТП с автомобилeм Toyota Prius были госпитализированы двое патрульных с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей шейного отдела хрeбта, грудной клетки и живота». Сейчас патрульные находятся на осмотре врачей.
Водитель ВАЗ-21099 от госпитализации отказался, после чего был направлeн кв медицинское учреждения на проходжeння освидетельствования на состояние опьянения.
За совершение четырех ДТП патрульные составили 2 протокола по ст. 124 КУоАП и 2 протокола по ст. 122-4 КУоАП.
ДТП со служебным патрульным автомобилeм оформляла следственно-опeративная группа.
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На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
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