Азербайджанец, которого не пустили в Россию, решил пробраться туда нелегально

23 мая неподалеку линии государственной границы, пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина Азербайджана, 1987 года рождения.
Мужчина пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации.
Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина объяснил, что пытался незаконно пересечь границу в связи с запретом ему въезда в Россию.
На иностранца составлены материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан без документов, также намеревались незаконно пересечь государственную границу Украины.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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