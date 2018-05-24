24.05.2018 19:35

Азербайджанец, которого не пустили в Россию, решил пробраться туда нелегально

23 мая неподалеку линии государственной границы, пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина Азербайджана, 1987 года рождения.



// Госпогранслужба

Мужчина пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина объяснил, что пытался незаконно пересечь границу в связи с запретом ему въезда в Россию.



На иностранца составлены материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.



Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан без документов, также намеревались незаконно пересечь государственную границу Украины.