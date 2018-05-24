Главная Новости Криминал и происшествия Азербайджанец, которого не пустили в Россию, решил пробраться туда нелегально
24.05.2018  19:35   

Азербайджанец, которого не пустили в Россию, решил пробраться туда нелегально

23 мая неподалеку линии государственной границы, пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина Азербайджана, 1987 года рождения.


// Госпогранслужба

Мужчина пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина объяснил, что пытался незаконно пересечь границу в связи с запретом ему въезда в Россию.

На иностранца составлены материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан без документов, также намеревались незаконно пересечь государственную границу Украины.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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