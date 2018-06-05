В Харькове «заминировали» пять бизнес-центров

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 5 июня около 12.10.
Как сообщили в Нацполиции, злоумышленники «заминировали» помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Напомним, аналогичное сообщение о взрывчатке в тех же офисных центрах поступало в полицию 17 мая. По прошлому сообшению эксперты осмотрели 20500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 953 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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