05.06.2018 13:26

В Харькове «заминировали» пять бизнес-центров

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 5 июня около 12.10.



// Городской Дозор

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленники «заминировали» помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.



На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.



Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Напомним, аналогичное сообщение о взрывчатке в тех же офисных центрах поступало в полицию 17 мая. По прошлому сообшению эксперты осмотрели 20500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 953 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.