Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове «заминировали» пять бизнес-центров
05.06.2018  13:26   

В Харькове «заминировали» пять бизнес-центров

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 5 июня около 12.10.


// Городской Дозор

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленники «заминировали» помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Напомним, аналогичное сообщение о взрывчатке в тех же офисных центрах поступало в полицию 17 мая. По прошлому сообшению эксперты осмотрели 20500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 953 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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