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13.06.2018  12:03   

Правоохранители завели уголовное дело по взрыву банкомата

Следователями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.


// Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, около 4 часов утра 13 июня произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, ограбление, взрыв, харьков
 
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