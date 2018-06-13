13.06.2018 12:03

Правоохранители завели уголовное дело по взрыву банкомата

Следователями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



// Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



Напомним, около 4 часов утра 13 июня произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской.



В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.