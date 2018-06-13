Правоохранители завели уголовное дело по взрыву банкомата

Следователями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, около 4 часов утра 13 июня произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Теплая погода и дождь с грозой ожидаются в Харькове. После полудня осадки усилятся, но вечеру постепенно ослабнут.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: