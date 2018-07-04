04.07.2018 12:14

Спасатели провели демеркуризацию ртути в переходе к станции метрополитена

Один из вестибюлей станции метро «Победа» был перекрыт.



// censor.net.ua

3 июля в 18:45 на номер «101» поступило сообщение о том, что в переходе станции метро «Победа», мужчина выпустил из рук колбу в которой находилось около 15 г ртути.

К месту вызова была направлена ​​группа химиков аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС, отделение спасателей на автоцистерне 32-й пожарно-спасательной части Шевченковского райотдела, и отделения горноспасательных работ в составе 13 человек личного состава.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что на полу перехода метрополитена было разлита ртуть. Переход с одной стороны были закрыт для свободного передвижения пассажиров. Химики-спасатели совместно с группой горноспасательных работ провели сбор ртути механическим способом, после чего обработали пол раствором хлорного железа.

В дальнейшем в течение часа проводились контрольные замеры концентрации паров ртути в воздухе. В 21:07 переход метро «Победа» был открыт. Задержки движения не было. Станция метрополитена работала в штатном режиме.