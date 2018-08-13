13.08.2018 12:46

Отравление грибами под Харьковом. Две девушки остаются в больнице

Трое мужчин будут выписаны в ближайшее время



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Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, пострадало пятеро - 3 мужчин, 2 женщины.

Трое в удовлетворительном состоянии. им осталось несколько анализов и, скорее всего, будут выписывать.

У двух девушки, есть проявления отравления. Их пока не собираются выписывать.

Напомним, что группа харьковчан находилась на отдыхе на одной из баз пгт.Старый Салтов Волчанского района. Днем они решили прогуляться по лесу вблизи села Металловка.

Там они собрали грибы, которые затем самостоятельно приготовили к обеду.

Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу.