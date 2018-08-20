20.08.2018 13:19

Стрелявший у горсовета был под воздействием алкоголя или наркотиков

Как был обезврежен и кем может быть ночной стрелок под харьковской мэрией.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Лига.Новости, появились новые данные о стрелявшем у горсовета.

На встрече с журналистами начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех проинформировал о том, что стрелок был под воздействием алкоголя или наркотиков.

"Предварительно могу сообщить, что в крови найдено более 2 промиле алкоголя. Возможно, это будет 2,4... Но то, что он находился под воздействием алкогольных напитков или наркотических средств - да, это подтверждаю", - сообщил руководитель нацполиции области.

Стрелок ничего не выкрикивал.



Нападавший получил два пулевых ранения - одно в ногу и одно в грудь. "Ему оказывалась помощь, но он умер и была констатирована смерть. На вид ему около 50 лет", - сообщил Бех.



По словам Беха, сейчас он не может сообщить о личности преступника, но отрабатывается версия по местному жителю 1959 года рождения, который к суду ранее не привлекался.

Полиция рассматривает несколько версий: убийство по хулиганским мотивам, убийство в связи с личной неприязнью к горсовету или его руководству, или к охранной структуре, которая охраняла здание; привлечение внимания к своей личности с целью выдвижения каких-то требований, возможно, политических.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.