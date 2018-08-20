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20.08.2018  15:41   

Стрельба у горсовета. У полиции - три основные версии произошедшего

Руководство Нацполиции обнародовало первые результаты расследования резонансной ночной стрельбы в центре города.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в мероприятии приняли участие начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, заместитель начальника ГУНП - начальник следственного управления Сергей Чиж, а также и.о.  начальника Управления патрульной полиции в Харьковской области Размик Оганисян.

 Как рассказал Олег Бех, ночью 20 августа в полицию поступило два сообщения от граждан о неизвестном вооруженном мужчине, который открыл стрельбу по зданию горсовета и автомобилю «Шкода». 

На место были направлены сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции и два экипажа патрульных.

 «События развивались следующим образом: неустановленный до сих пор нами человек в возрасте примерно 50 лет по неизвестным причинам начал стрелять по входной двери Харьковского горсовета, - рассказал Олег Бех.  - Случайными свидетелями стрельбы стали люди, которые на автомобиле «Шкода» проезжали мимо горсовета и остановились на перекрестке на красный свет светофора.  Злоумышленник выстрелил в сторону машины и попал в правое переднее колесо.  На звуки выстрелов вышел охранник учреждения и сразу получил от вора пулевое ранение.  На момент нападения в помещении находились трое охранников, один из них отдыхал после дежурства, двое других заступили на смену.  Увидев мужчину с оружием, двое охранников забежали обратно в помещение, вслед за ними направился злоумышленник.  За 5 минут он обошел два этажа здания, очевидно, намереваясь расправиться со свидетелями.  Однако, их не нашел и спустился ко входу, где его уже ждали патрульные».

Старший лейтенант полиции Дмитрий Кириенко приказал вору бросить оружие и сдаться, в ответ раздались выстрелы.  Патрульный получил тяжелые огнестрельные ранения, от которых скончался.  Также с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы с огнестрельным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован 48-летний работник охранной фирмы.  Его прооперировали, сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

 Патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка.  Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего.  На вид ему примерно 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные.

 По информации Олега Беха, уже точно известно, что во время совершения преступления мужчина находился под воздействием спиртного - в его крови обнаружено более 2 промилле алкоголя.  У полиции также есть подозреваемое лицо, которое ранее не попадало в поле зрения правоохранительных органов. Информация о причастности этого человека к убийству сейчас отрабатывается.

Как сообщил заместитель начальника ГУНП - начальник следственного управления Сергей Чиж, оперативно был организован осмотр места происшествия и сбор вещественных доказательств.  Экспертами изъяты два пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, самодельные пули, 5 магазинов к оружию, два из которых - пустые.  Назначено около 30 экспертиз.

«Для расследования этого резонансного преступления создана следственно-оперативная группа, составлен и утвержден план следственных и розыскных действий, - сообщил Сергей Чиж.  - Сейчас проводится поквартирный обход близлежащих домов и админзданий.  Изъяты и тщательно изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в здании Харьковского городского совета.  В порядке статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса Украины оперативным работникам предоставлено поручение по установлению личности нападавшего, круга его друзей, знакомых, родственников и образа жизни».

Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления, в том числе убийство из хулиганских побуждений, на почве личных неприязненных отношений с охранниками учреждения, а также связанное с деятельностью городской власти.

 Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), по ч. 2 ст.  15, п. 2 ч. 2 ст.  115 - покушение на умышленное убийство работников охраны, и по ч. 2 ст.  15, п. 2 ч. 2 ст.  115 - покушение на умышленное убийство водителя и пассажира автомобиля «Шкода».  Максимальное наказание за совершение таких преступлений - пожизненное заключение.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  стрельба, убийство, харьков, версии, полиция, горсовет
 
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