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22.08.2018  10:18   

Сын и отец харьковского стрелка признались, что у него ехала крыша от водки и он уже пытался покончить с собой

Однажды убийца патрульного пытался повеситься


hk.npu.gov.ua

Как рассказали ТСН,  отец и сын "харьковского стрелка" Александра Пояркова, он был профессиональным автослесарем, жил с женой, а с остальными членами семьи почти не общался.

Отец харьковского стрелка - заместитель директора одного из местных колледжей Виктор Поярков. О смерти сына он узнал из ТСН. Говорит, не видел его несколько месяцев, потому что В семье "харьковского стрелка" был конфликт из-за недвижимости В семье "харьковского стрелка" был конфликт из-за недвижимости поссорился из-за права на наследство. А еще, рассказывает, сын выпивал, впадал в депрессию, а во время службы в армии даже пытался покончить с собой.

"Там у него произошел конфликт с начальством и он повесился. Суицид. Но солдаты увидели и вынули из петли его. У него сильная депрессия была", - рассказал отец стрелка.

Старший сын стрелка от первого брака Артем говорит, они с матерью убегали когда-то от отца из-за его любви к алкоголю.

"Со мной плохо себя вел. Не бил, но оскорблял. Когда выпивал – "крыша ехала" иногда, так что агрессивным становился. Когда не пьет - нормальный человек, а иногда другой человек прямо", - рассказывает Артем.

"Видимо, водка сильно уже мозг затуманила, что на такие действия пошел", - предполагает сын стрелка.

А вот об увлечении оружием никто в семье не знал. Хотя признаются - все необходимые навыки для его изготовления имел.

"Он автомобиль сделал, который на выставке был. С военного автомобиля ГАЗ-69 он сделал внедорожник", - делится Виктор Поярков.

Полиция также считает, что на страшный поступок стрелка толкнули депрессия и алкоголь.

Источник:   ТСН
 Тэги:  стрельба, стрелок, харьков, сын, отец, оружие, горсовет, алкоголь
 
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