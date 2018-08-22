22.08.2018 10:18

Сын и отец харьковского стрелка признались, что у него ехала крыша от водки и он уже пытался покончить с собой

Однажды убийца патрульного пытался повеситься



hk.npu.gov.ua

Как рассказали ТСН, отец и сын "харьковского стрелка" Александра Пояркова, он был профессиональным автослесарем, жил с женой, а с остальными членами семьи почти не общался.



Отец харьковского стрелка - заместитель директора одного из местных колледжей Виктор Поярков. О смерти сына он узнал из ТСН. Говорит, не видел его несколько месяцев, потому что В семье "харьковского стрелка" был конфликт из-за недвижимости В семье "харьковского стрелка" был конфликт из-за недвижимости поссорился из-за права на наследство. А еще, рассказывает, сын выпивал, впадал в депрессию, а во время службы в армии даже пытался покончить с собой.



"Там у него произошел конфликт с начальством и он повесился. Суицид. Но солдаты увидели и вынули из петли его. У него сильная депрессия была", - рассказал отец стрелка.



Старший сын стрелка от первого брака Артем говорит, они с матерью убегали когда-то от отца из-за его любви к алкоголю.



"Со мной плохо себя вел. Не бил, но оскорблял. Когда выпивал – "крыша ехала" иногда, так что агрессивным становился. Когда не пьет - нормальный человек, а иногда другой человек прямо", - рассказывает Артем.



"Видимо, водка сильно уже мозг затуманила, что на такие действия пошел", - предполагает сын стрелка.



А вот об увлечении оружием никто в семье не знал. Хотя признаются - все необходимые навыки для его изготовления имел.



"Он автомобиль сделал, который на выставке был. С военного автомобиля ГАЗ-69 он сделал внедорожник", - делится Виктор Поярков.



Полиция также считает, что на страшный поступок стрелка толкнули депрессия и алкоголь.