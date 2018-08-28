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28.08.2018  16:43   

Раненому охраннику горсовета лучше, но он остается в реанимации

Медики не ожидают быстрого выздоровления.


hk.npu.gov.ua

 Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, которые занимаются лечением пострадавшего.

По их данным, мужчина пришел в себя, но остается в реанимации, переводить его в другое отделение пока не собираются.

При этом в мэрии добавили, что состояние раненого лучше, чем было, но он получил сложные травмы, поэтому быстрого выздоровления не прогнозируют.

Напомним, что что время задержания вооруженного злоумышленника погиб полицейский Дмитрий Кириенко и тяжело ранен охранник горсовета.

Тэги:  стрельба, охранник, харьков, горсовет
 
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