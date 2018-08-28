Раненому охраннику горсовета лучше, но он остается в реанимации

Медики не ожидают быстрого выздоровления.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, которые занимаются лечением пострадавшего.
По их данным, мужчина пришел в себя, но остается в реанимации, переводить его в другое отделение пока не собираются.
При этом в мэрии добавили, что состояние раненого лучше, чем было, но он получил сложные травмы, поэтому быстрого выздоровления не прогнозируют.
Напомним, что что время задержания вооруженного злоумышленника погиб полицейский Дмитрий Кириенко и тяжело ранен охранник горсовета.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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