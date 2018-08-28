28.08.2018 16:43

Раненому охраннику горсовета лучше, но он остается в реанимации

Медики не ожидают быстрого выздоровления.



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, которые занимаются лечением пострадавшего.



По их данным, мужчина пришел в себя, но остается в реанимации, переводить его в другое отделение пока не собираются.



При этом в мэрии добавили, что состояние раненого лучше, чем было, но он получил сложные травмы, поэтому быстрого выздоровления не прогнозируют.



Напомним, что что время задержания вооруженного злоумышленника погиб полицейский Дмитрий Кириенко и тяжело ранен охранник горсовета.