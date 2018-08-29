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29.08.2018  12:58   

В Малой Даниловке перевернулась маршрутка: водитель в больнице

Авария произошла около восьми часов вечера 28 августа на Окружной дороге.


// Патрульная полиция

Водитель 217-го автобуса совершил наезд на отбойник, после чего маршрутка перевернулась на бок, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительным данным, в аварии пострадал только водитель  маршрутки, пасажиров в салоне не было.

Бригада скорой госпитализировала водителя в больницу. В центре медицины катастроф уточнили, что маршрутка ехала в гараж.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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