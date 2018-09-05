05.09.2018 19:18

Стало известно, в каком состоянии сбитая под Изюмом 10-летняя девочка

Правоохранители сообщили новые подробности.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает, ссылась на правоохранителей, Depo, после аварии девочку доставили в Изюмскую больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, кровоизлияние головного мозга, кому первой стадии.



"После оказания первичной медицинской помощи девочку санавиацией доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра харьковских медиков первичный диагноз не подтвердился, томографическим исследованием установлено, что у девочки сотрясение головного мозга и множественные ссадины и ушибы. Состояние девочки удовлетворительное, она в сознании, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.



Напомним, что 3 сентября в 14:03 перед мостом через реку Северский Донец в городе Изюме произошла авария. 41-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 10-летнюю девочку. После ДТП отец пострадавшей на попутной машине доставил девочку в Изюмскую больницу. Медики сразу же направили ребенка в операционное отделение и вызвали из Харькова санавиацию для направления в харьковскую больницу.