07.09.2018 08:12

Подозревают поджог: полиция расследует лесной пожар в Красноградском районе

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



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Сообщение о пожаре поступило в Красноградский отдел полиции 6 сентября в 14.20.



Возгорание произошло в районе села Натальино Красноградского района.



По состоянию на 20.00 6 сентября информации о погибших и пострадавших в полицию не поступало. Тушение пожара продолжается.



На месте происшествия сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Следственно-оперативная группа отдела полиции документирует факт пожара.



Все обстоятельства устанавливаются.