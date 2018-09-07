Подозревают поджог: полиция расследует лесной пожар в Красноградском районе

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Сообщение о пожаре поступило в Красноградский отдел полиции 6 сентября в 14.20.
Возгорание произошло в районе села Натальино Красноградского района.
По состоянию на 20.00 6 сентября информации о погибших и пострадавших в полицию не поступало. Тушение пожара продолжается.
На месте происшествия сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Следственно-оперативная группа отдела полиции документирует факт пожара.
Все обстоятельства устанавливаются.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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