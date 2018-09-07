07.09.2018 09:55

Лесной пожар в Красноградском районе локализован, – ГСЧС

Спасатели тушат отдельные тлеющие ячейки.



// Нацполиция

Такая ситуация сложилась на пожаре лесной подстилки вблизи села Наталино на 7:00 7 сентября.



К тушению привлечены 45 человек и 12 единиц техники, в том числе Ан-32 (П), которым осуществлено 2 сбросы воды (16 тонн).



Напомним, пожар на территории Натальинского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» возник 6 сентября в 14:23. В 18:30 его локализовали на площади около 7 га.



Во время тушения вертолет МИ-8 ДСНС совершил аварийную посадку. Экипаж не пострадал.