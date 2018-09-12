12.09.2018 17:19

В следственное управление ГУНП доставлен Олег Ширяев

Продолжается расследование по стрельбе и драке под Харьковом.



pravda.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, Олег Ширяев доставлен в следственное управление ГУНП в Харьковской области для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту событий 11 сентября в селе Занки Змиевского района Харьковской области.