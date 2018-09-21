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21.09.2018  13:49   

Стрельба и драка под Харьковом: решена судьба «украденного за семь минут» элеватора (ВИДЕО)

Комиссия Министерства юстиции Украины решила вернуть элеватор, из-за которого произошло занковское побоище, прежнему владельцу, отменив продажу.


hk.npu.gov.ua

Как сообщают Agronews. Комисия Министерства юстиции Украины отменила решение о госрегистрации факта продажи фермерского хозяйства «Строгого.О.Ф» в Харьковской области.

Именно на основании этой продажи и была осуществлена ​​попытка рейдерского захвата предприятия. 

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Елена Сукманова.

 «Мы отменили решения государственного регистратора», - сказала замминистра на пресс-конференции в пятницу.

 По ее словам, основанием для отмены госрегистрации стали многочисленные и существенные нарушения в документации по изменению владельца предприятия, на основании которой была проведена государственная регистрация.

 Она добавила, что таким образом «в государственном реестре отказан правовой статус владельца, который был и он сейчас является владельцем этого фермерского хозяйства».  Замминистра также сообщила, что физический контроль над хозяйством также остается остается за прежним владельцем.

 В то же время, по словам замминистра, оценку законности самого факта продажи предприятия должны дать правоохранительные органы в рамках расследования соответствующего уголовного производства.

Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека. 

Фермерское хозяйство «Строгого О.Ф.» на Харьковщине украли у владельца с помощью переоформления прав собственности.  Андрей Дикун, председатель ГС «Всеукраинский аграрный совет» назвал этот случай рейдерства "небывалым", поскольку "предприятие было украдено за семь минут".  Он отметил, что в случае с этим фермерским хозяйством «мы имеем очень негативный сигнал, которого еще ни разу за всю историю в таком количестве не было».
 Полиция взяла под контроль хозяйство фермера Строгого, ранее захваченное рейдерами.

Источник:   Agronews
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, занки, элеватор, хозяин
 
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