Стрельба и драка под Харьковом: решена судьба «украденного за семь минут» элеватора (ВИДЕО)

Комиссия Министерства юстиции Украины решила вернуть элеватор, из-за которого произошло занковское побоище, прежнему владельцу, отменив продажу.
Как сообщают Agronews. Комисия Министерства юстиции Украины отменила решение о госрегистрации факта продажи фермерского хозяйства «Строгого.О.Ф» в Харьковской области.
Именно на основании этой продажи и была осуществлена попытка рейдерского захвата предприятия.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Елена Сукманова.
«Мы отменили решения государственного регистратора», - сказала замминистра на пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, основанием для отмены госрегистрации стали многочисленные и существенные нарушения в документации по изменению владельца предприятия, на основании которой была проведена государственная регистрация.
Она добавила, что таким образом «в государственном реестре отказан правовой статус владельца, который был и он сейчас является владельцем этого фермерского хозяйства». Замминистра также сообщила, что физический контроль над хозяйством также остается остается за прежним владельцем.
В то же время, по словам замминистра, оценку законности самого факта продажи предприятия должны дать правоохранительные органы в рамках расследования соответствующего уголовного производства.
Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.
Фермерское хозяйство «Строгого О.Ф.» на Харьковщине украли у владельца с помощью переоформления прав собственности. Андрей Дикун, председатель ГС «Всеукраинский аграрный совет» назвал этот случай рейдерства "небывалым", поскольку "предприятие было украдено за семь минут". Он отметил, что в случае с этим фермерским хозяйством «мы имеем очень негативный сигнал, которого еще ни разу за всю историю в таком количестве не было».
Полиция взяла под контроль хозяйство фермера Строгого, ранее захваченное рейдерами.
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Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
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