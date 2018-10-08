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08.10.2018  08:14   

Школьница, сбежавшая из дома 3 октября, найдена

Правоохранители разыскали пропавшую без вести девушку.


// Facebook

Напомним, в Валковском районе области 15-летняя Виктория Гресс 3 октября ушла из дома после ссоры с матерью. Ранее несовершеннолетняя уже покидала дом.

О том, что пропажу разыскали, в воскресенье, 7 октября, сообщила пресс-служба ювенальной превенции в Харьковской области.

Подробности случившегося правоохранители не уточнили.

Тэги:  розыск, пропал без вести, полиция, харьков
 
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