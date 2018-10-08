Школьница, сбежавшая из дома 3 октября, найдена

Правоохранители разыскали пропавшую без вести девушку.
Напомним, в Валковском районе области 15-летняя Виктория Гресс 3 октября ушла из дома после ссоры с матерью. Ранее несовершеннолетняя уже покидала дом.
О том, что пропажу разыскали, в воскресенье, 7 октября, сообщила пресс-служба ювенальной превенции в Харьковской области.
Подробности случившегося правоохранители не уточнили.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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