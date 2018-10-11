11.10.2018 08:23

Стрельба возле спортклуба Yod: в полиции рассказали возможные версии покушения (ВИДЕО)

Одна из версий совершения данного преступления, которую рассматривает следствие, конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.



Полиция просит водителей, которые вечером 10 октября ехали по улице Клочковской и стали свидетелями совершения данного преступления, предоставить в полицию информацию с видеорегистраторов.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, накануне, около половины седьмого вечера бизнесмен Владислав Безрук вышел из спортклуба и был обстрелян возле своего автомобиля. Пуля попала ему в спину. Пострадавшего в состоянии ранения средней тяжести доставили в Институт общей и неотложной хирургии. Больше никто из граждан не пострадал.