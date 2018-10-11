Стрельба возле спортклуба Yod: в полиции рассказали возможные версии покушения (ВИДЕО)

Одна из версий совершения данного преступления, которую рассматривает следствие, конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
Полиция просит водителей, которые вечером 10 октября ехали по улице Клочковской и стали свидетелями совершения данного преступления, предоставить в полицию информацию с видеорегистраторов.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, накануне, около половины седьмого вечера бизнесмен Владислав Безрук вышел из спортклуба и был обстрелян возле своего автомобиля. Пуля попала ему в спину. Пострадавшего в состоянии ранения средней тяжести доставили в Институт общей и неотложной хирургии. Больше никто из граждан не пострадал.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажн.:
давл.:
ветер: