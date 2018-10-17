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17.10.2018  16:49   

Дострелялись: пожар на полигоне под Харьковом начался во время военных учений

Сухая трава вспыхнула во время занятий по огневой подготовке.


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Как сообщает СК, во время занятий по огневой подготовке 17 октября на полигоне 92-й отдельной механизированной бригады в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района произошло возгорание сухой травы.

Пламя охватило участке около 100 квадратных метров. 

Об этом сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Возгорание было ликвидировано силами дежурного пожарного подразделения.  Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что пожар на полигоне под Чугуевом возник в 12:15.

Источник:   СК
 Тэги:  пожар во время учений, стрельба, харьков, чугуев
 
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