17.10.2018 16:49

Дострелялись: пожар на полигоне под Харьковом начался во время военных учений

Сухая трава вспыхнула во время занятий по огневой подготовке.



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Как сообщает СК, во время занятий по огневой подготовке 17 октября на полигоне 92-й отдельной механизированной бригады в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района произошло возгорание сухой травы.

Пламя охватило участке около 100 квадратных метров.

Об этом сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.



Возгорание было ликвидировано силами дежурного пожарного подразделения. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что пожар на полигоне под Чугуевом возник в 12:15.