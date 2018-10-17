Дострелялись: пожар на полигоне под Харьковом начался во время военных учений

Сухая трава вспыхнула во время занятий по огневой подготовке.
Как сообщает СК, во время занятий по огневой подготовке 17 октября на полигоне 92-й отдельной механизированной бригады в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района произошло возгорание сухой травы.
Пламя охватило участке около 100 квадратных метров.
Об этом сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.
Возгорание было ликвидировано силами дежурного пожарного подразделения. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, что пожар на полигоне под Чугуевом возник в 12:15.
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