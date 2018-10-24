Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП возле Лоска: полиция устанавливает личность погибшего и разыскивает свидетелей
24.10.2018  17:31   

Смертельное ДТП возле Лоска: полиция устанавливает личность погибшего и разыскивает свидетелей

Личность погибшего мужчины устанавливается отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.


// Нацполиция

Напомним, 24 октября примерно в 1:00 на 475 км + 500 метров а / д «Киев-Харьков-Довжанский» водитель автомобиля «MAN» совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Погибшему пешеходу на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170 см, короткие волосы. Был одет в черную кофту со светлыми вставками, черные спортивные штаны, черные кожаные ботинки.

«Если вы владеете информацией о личности потерпевшего, или стали свидетелями ДТП, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам 063-197-34-38, «102», или любым другим удобным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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