24.10.2018 17:31

Смертельное ДТП возле Лоска: полиция устанавливает личность погибшего и разыскивает свидетелей

Личность погибшего мужчины устанавливается отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.



// Нацполиция

Напомним, 24 октября примерно в 1:00 на 475 км + 500 метров а / д «Киев-Харьков-Довжанский» водитель автомобиля «MAN» совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.



Погибшему пешеходу на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170 см, короткие волосы. Был одет в черную кофту со светлыми вставками, черные спортивные штаны, черные кожаные ботинки.



«Если вы владеете информацией о личности потерпевшего, или стали свидетелями ДТП, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам 063-197-34-38, «102», или любым другим удобным способом», – обращаются правоохранители.