04.11.2018 09:28

Пропавшую девочку из поселка Бабаи нашли мертвой

15-летняя Алиса Онищук ушла из дома утром второго ноября и не вернулась. Тело девочки нашли в лесополосе.



https://hk.npu.gov.ua/news/

Вечером того же дня 42-летняя мама Алисы подняла тревогу - девочка не вернулась домой. Примерно в 7:20 утра она отправилась на учебу в архитектурно-строительный колледж Харькова - и с тех пор подростка никто не видел. Мать пропавшей девочки написала заявление в полицию в 20:29. В тот же день начались поиски.

Тело Алисы Онищук нашли в лесополосе в поселке Покотиловка. Полицейские осматривают место преступление. Следствие ведется по факту умышленного убийства.