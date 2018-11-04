Пропавшую девочку из поселка Бабаи нашли мертвой

15-летняя Алиса Онищук ушла из дома утром второго ноября и не вернулась. Тело девочки нашли в лесополосе.
Вечером того же дня 42-летняя мама Алисы подняла тревогу - девочка не вернулась домой. Примерно в 7:20 утра она отправилась на учебу в архитектурно-строительный колледж Харькова - и с тех пор подростка никто не видел. Мать пропавшей девочки написала заявление в полицию в 20:29. В тот же день начались поиски.
Тело Алисы Онищук нашли в лесополосе в поселке Покотиловка. Полицейские осматривают место преступление. Следствие ведется по факту умышленного убийства.
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