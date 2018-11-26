26.11.2018 14:19

Рейдерские войны под Харьковом: новый виток напряженности



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Забрать все - и земельные паи, и собранный урожай. На Харьковщине ООО «Сільськогосподарське підприємство «Добрий господар» осуществляет рейдерскую атаку на арендованные гектара и собственность двух предприятий «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини».. Об этом стало известно журналистам «Стоп коррупции».



«В 2017-2018 гг. «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини» заключили договоры аренды земельных паев с их владельцами на территории Картамышский сельсовета Первомайского р-на Харьковской обл. - 1,050 га и 350 га соответственно. Договоры оформлены в соответствии с законодательством, зарегистрированы в Государственном реестре.



В течение 2017-2018 годов указанные ООО открыто и прозрачно вели и ведут хозяйственную деятельность по использованию вышеперечисленной площади арендованных у пайщиков земель для выращивания сельскохозяйственных культур, показано в бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности предприятий. Владельцами паев вовремя выплачивается обусловлена ​​арендная плата, в государственный и местный бюджеты вносятся значительные суммы налогов.



Зато, начиная с августа 2018, на указанные 2 фермерские хозяйства осуществляются системные рейдерские нападения для незаконного присвоения урожая, который засеяли и обрабатывали «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини» и положено по законодательству данным обществам. Также рейдеры пытаются отобрать у этих двух обществ арендованные паи вопреки желанию владельцев паев.



Выявлено, что рейдерский меры против «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини» осуществляется со стороны ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Добрий господар», - говорится в тексте обращения.



Юристы проекта выяснили, что возглавляет рейдерскую атаку директор «СП «Добрий господар» Каминская А.А., которой в незаконных рейдерских действиях активно помогает УСБУ в Харьковской области, отдельные работники прокуратуры Харьковской области, начальник главного территориального управления юстиции в Харьковской обл ., преступные группировки в виде 50-100 «титушок», которые периодически совершают силовое блокирование техники, земли фермеров.



«По заявлению с фальшивыми данным директора «СП «Добрий господар» Каминской А.А., 20.09.2018р. возбуждено уголовное производство №12018220400000747 по ч. 3 ст. 186 (Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины в отношении представителей «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини», которые похитили ... собственный урожай (который сами вырастили на арендованных ими паях) », - добавляют юристы «Стоп коррупции »в документе.