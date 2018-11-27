Дерзкими любителями погулять по тоннелям метро занялась полиция

На блогеров завели уголовное производство.
Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, открыто уголовное производство по факту проникновения блогеров в тоннели станции метро "Победа".
На данный момент личности диггеров все еще не установлены
Напомним, ранее двое молодцых людей проникли в подземку через вентиляцию.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, уголовное производство открыто по статье 296 УК Украины ("хулиганство").
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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