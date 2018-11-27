27.11.2018 14:19

Дерзкими любителями погулять по тоннелям метро занялась полиция

На блогеров завели уголовное производство.



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Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, открыто уголовное производство по факту проникновения блогеров в тоннели станции метро "Победа".

На данный момент личности диггеров все еще не установлены



Напомним, ранее двое молодцых людей проникли в подземку через вентиляцию.



Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, уголовное производство открыто по статье 296 УК Украины ("хулиганство").

