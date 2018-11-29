Ограбление киоска подростками: новые подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове трое подростков совершили разбойное нападение на киоск.
Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие произошло 28 ноября около 04-00 в Индустриальном районе.
На место происшествия выезжали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
В ходе розыскных мероприятий и по предоставленным приметам патрульные задержали злоумышленников.
Ими оказались 17-летний юноша и двое 13-летних жителей района.
Как рассказал начальник следственного отдела Индустриального отдела полиции Павел Калган, в то утро трое парней подошли к магазину.
Один из них остался на улице и начал стучать в дверь с тыльной стороны, двое других с помощью ножа сломали замок и проникли внутрь.
Продавщица увидела нож в руках одного из злоумышленников и спряталсь. Завладев деньгами из кассы, правонарушители бросились наутек.
Работники полиции изъяли вещественные доказательства - маски и деньги.
Полицейские установили, что 17-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Родители подростка лишены родительских прав, его воспитывает опекун.
Объяснить свои действия подростки не смогли и не высказали чувство раскаяния в содеянном.
С ними и их родителями будет проведена работа, направленная на избежание таких случаев в дальнейшем.
В связи с тем, что двум участникам преступления по 13 лет и они не достигли возраста уголовной ответственности, уголовное производство будет направлено в суд с ходатайством о применении мер воспитательного характера, - добавил Павел Калган. - Относительно 17-летнего парня обвинительный акт будет направлен в суд по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время старшему участнику разбойного нападения сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Следствие продолжается.
В Харькове трое подростков совершили разбойное нападение на киоск.
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