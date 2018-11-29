Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление киоска подростками: новые подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)
29.11.2018  17:19   

Ограбление киоска подростками: новые подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове трое подростков совершили разбойное нападение на киоск.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие произошло 28 ноября около 04-00 в Индустриальном районе. 

На место происшествия выезжали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. 

В ходе розыскных мероприятий и по предоставленным приметам патрульные задержали злоумышленников. 

Ими оказались 17-летний юноша и двое 13-летних жителей района.

Как рассказал начальник следственного отдела Индустриального отдела полиции Павел Калган, в то утро трое парней подошли к магазину. 

Один из них остался на улице и начал стучать в дверь с тыльной стороны, двое других с помощью ножа сломали замок и проникли внутрь. 

Продавщица увидела нож в руках одного из злоумышленников и спряталсь.  Завладев деньгами из кассы, правонарушители бросились наутек.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства - маски и деньги.

Полицейские установили, что 17-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. 

Родители подростка лишены родительских прав, его воспитывает опекун.

Объяснить свои действия подростки не смогли и не высказали чувство раскаяния в содеянном. 

С ними и их родителями будет проведена работа, направленная на избежание таких случаев в дальнейшем.

В связи с тем, что двум участникам преступления по 13 лет и они не достигли возраста уголовной ответственности, уголовное производство будет направлено в суд с ходатайством о применении мер воспитательного характера, - добавил Павел Калган.  - Относительно 17-летнего парня обвинительный акт будет направлен в суд по ч. 3 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время старшему участнику разбойного нападения сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

 Следствие продолжается.

В Харькове трое подростков совершили разбойное нападение на киоск.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление киоска, подростки, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Гражданам приходят фейковые SMS о мобилизации
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 