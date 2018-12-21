21.12.2018 13:49

Прокуратура требует уголовной ответственности для убийцы семьи в Харькове (ФОТО)

Эксперты установили признаки симуляции психической болезни и прокуратура не верит в сумасшествие убийцы.



/hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, в Киевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство малолетнего ребенка (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Речь идет о событии , произошедшем в июне текущего года.

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, в спальном районе Харькова, прямо в квартире расстреляли 40-летних мужа и жену. Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем кровавой расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра.

Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали милицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. Долл. США. Им оказался давний друг семьи, который часто бывал здесь в гостях.

Объясняя мотивы преступления, задержанный вел себя неадекватно и сообщил, что убить ему приказал голос, в него вселился. В ходе досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз. Одна из них - проведена в г.. Днепре - признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако эти результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной комиссионной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

"Следователи установили, что подозреваемый тщательно спланировал преступление, и после его совершения он четко выполнял все действия для того, чтобы избежать ответственности. Кроме того, мужчина не состоял на учете в любых психиатрических заведениях, имел водительское удостоверение и разрешения на хранение и ношение оружия. Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления и в настоящее время подозреваемый осознает свои действия и руководить ими и не требует применения к нему принудительных мер медицинского характера. к тому же медики обнаружили у мужчины признаки так называемым й учредительной поведения, что может свидетельствовать о симуляцию психической болезни ", - отметил И. Чуб.