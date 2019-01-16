Мужчину, который выбросил своего 5-летнего сына из окна, суд отпустил под домашний арест

Мужчину отпустили, но не в тот дом, где он совершил преступление.
Суд рассмотрел представление обвинения по делу отца, который на днях ночью выбросил из окна квартиры своего маленького сына. В прокуратуре просили взять подозреваемого под стражу, сообщает ТСН.
Суд ограничился запретом на общение с семьей и отпустил мужчину под домашний арест к его родителям. Ведь в суде подозреваемый пояснил, что действовал под влиянием дурного сна, а на его защиту встала жена - мол, он образцовый отец и муж. "Никогда агрессии со стороны мужчины не видела, ни в чем! Он образцовый отец и любящий человек", - заверила Оксана Ляшенко.
Сам подозреваемый подтвердил, что не понимал своих действий. "Мне во сне - вот так спасал. Мне казалось, какая-то угроза идет моему ребенку", - пояснил Виталий Ляшенко.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
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