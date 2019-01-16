Стрельба в полицейского: обнародовано видео автомобиля злоумышленников (ВИДЕО)

В Национальной полиции обнародовали запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала автомобиль злоумышленников, ранивших офицера полиции.
Как сообщалось ранее, с места прступления бвое нападавших в балаклавах скрылись на темно-синем Daewoo Lanos.
Напомним, 16 января в 7:40. двое неизвестных в балаклавах на улице Краснодарской, 171а совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины,. Сотрудник МВД получил тяжелые ранения.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Работники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, в Харькове и области введен план «Сирена».
Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить в полицию по телефонам: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 или 102.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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