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16.01.2019  13:53   

Стрельба в полицейского: обнародовано видео автомобиля злоумышленников (ВИДЕО)

В Национальной полиции обнародовали запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала автомобиль злоумышленников, ранивших офицера полиции.


// YouTube

Как сообщалось ранее, с места прступления бвое нападавших в балаклавах скрылись на темно-синем Daewoo Lanos.

Напомним, 16 января в 7:40. двое неизвестных в балаклавах на улице Краснодарской, 171а совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины,. Сотрудник МВД получил тяжелые ранения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Работники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, в Харькове и области введен план «Сирена».

Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить в полицию по телефонам: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 или 102.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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