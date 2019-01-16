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16.01.2019  16:29   

Маршрутный автобус наехал на лежащего мужчину: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП

Обстоятельства трагедии выясняются.


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Напомним, 15 января в 19:30 в поселке Солоницевка Дергачевского района водитель маршрутного автобуса сообщением «Харьков - Ольшаны» допустил наезд на 57-летнего мужчину.

Как сообщили в полиции, пострадавший лежал на проезжей части.

Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти. Автобус помещен на штрафную площадку.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 77 ДТП, в результате аварий погиб 1 человек, 7 пострадали. Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 296 постановления за нарушение Правил дорожного движения. За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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