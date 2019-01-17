Полиция расследует обстоятельства пожара, в котором погиб водитель

Тело 59-летнего жителя райцентра было обнаружено в обгоревшей автомобили вблизи поселка Красная Горка.
16 января в Сахновщинский отдела полиции поступило сообщение о том, что жительница села обнаружила в снежном сугробе возле села сгоревший автомобиль «ВАЗ», а в салоне тело 59-летнего мужчины.
По словам жены, 15 января около 21:00 ее муж, находясь в нетрезвом состоянии, поехал на авто в неизвестном направлении. Односельчанин погибшего сообщил, что в тот же день около 22:00 он помогал ему выехать из снежного заноса. После неудачной попытки владелец автомобиля решил остаться в машине до утра.
По данному факту следственным отделением Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причины смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
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