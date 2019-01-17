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17.01.2019  16:57   

Полиция расследует обстоятельства пожара, в котором погиб водитель

Тело 59-летнего жителя райцентра было обнаружено в обгоревшей автомобили вблизи поселка Красная Горка.


// ГСЧС

16 января в Сахновщинский отдела полиции поступило сообщение о том, что жительница села обнаружила в снежном сугробе возле села сгоревший автомобиль «ВАЗ», а в салоне тело 59-летнего мужчины.

По словам жены, 15 января около 21:00 ее муж, находясь в нетрезвом состоянии, поехал на авто в неизвестном направлении. Односельчанин погибшего сообщил, что в тот же день около 22:00 он помогал ему выехать из снежного заноса. После неудачной попытки владелец автомобиля решил остаться в машине до утра.

По данному факту следственным отделением Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причины смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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