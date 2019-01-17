17.01.2019 16:57

Полиция расследует обстоятельства пожара, в котором погиб водитель

Тело 59-летнего жителя райцентра было обнаружено в обгоревшей автомобили вблизи поселка Красная Горка.



// ГСЧС

16 января в Сахновщинский отдела полиции поступило сообщение о том, что жительница села обнаружила в снежном сугробе возле села сгоревший автомобиль «ВАЗ», а в салоне тело 59-летнего мужчины.



По словам жены, 15 января около 21:00 ее муж, находясь в нетрезвом состоянии, поехал на авто в неизвестном направлении. Односельчанин погибшего сообщил, что в тот же день около 22:00 он помогал ему выехать из снежного заноса. После неудачной попытки владелец автомобиля решил остаться в машине до утра.



По данному факту следственным отделением Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причины смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара.