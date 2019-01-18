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18.01.2019  08:56   

Раненый полицейский рассказал о нападении (ВИДЕО 18+)

В сети появилось видео раненого оперативника, на которого утром 16 января напали неизвестные на Краснодарской.


// Нацполиция

Ролик опубликовал Telegram-канал "Подслушано в полиции".

На кадрах видно окровавленного мужчину, которому врачи скорой оказывают помощи.

Мужчина рассказал, что к нему на улице подошел неизвестный, несколько раз его ударил и сказал «Привет тебе». Пострадавший дважды упал и, поднявшись, пошел за нападавшим. Дальше тот встретился со вторым злоумышленником, который достал пистолет и начал стрелять.

Напомним, что утром 16 января в Харькове на ул. Краснодарской двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

Тэги:  стрельба, харьков
 
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