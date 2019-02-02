02.02.2019 12:12

Труп с заброшки: стало известно, как погиб мужчина (ФОТО)

Полицией задержан человек, который обоснованно подозревается в совершении убийства.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 50-летнего пострадавшего с телесными повреждениями было обнаружено ночью 30 января на территории заброшенной АТС по улице Академика Богомольца.

По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Денисенко, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Новобаварского отдела полиции установили свидетеля преступления, прямо указал на лицо, совершившее убийство. В настоящее время полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний ранее судимый уроженец Донецкой области.

Работники полиции установили, что 30 января злоумышленник находился на территории заброшенной АТС. В ходе внезапной ссоры с мужем, произошедшей на почве внезапно возникших неприязненных отношений, он нанес ему несколько ударов кулаками и ногами по туловищу и голове. От полученных травм 50-летний гражданин умер на месте происшествия.

31 января на основании постановления следователя-судьи Октябрьского районного суда города Харькова относительно злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.