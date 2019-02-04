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04.02.2019  17:48   

Дело о мертвых свиньях: копы начинают расследование (ФОТО, ВИДЕО)

Полицией Харькова открыто уголовное производство по факту нарушения ветеринарных правил.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение том, что около 30 мертвых свиней были обнаружены на пустыре по улице Бучмы в Харькове, поступило в Московский отдела 1 февраля в 23:34 от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
 
Согласно результатам исследований региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы, в патологическом материале от трупов свиней и их остатков, выявлено ДНК-вирус африканской чумы свиней.
 
По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины.
 
Полицией принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, мертвые свиньи, харьков, уголовное расследование
 
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