Убийство таксиста: названы приметы вероятного убийцы

Полицейские Харькова принимают меры по задержанию преступника, убившего мужчину Основянском районе.
Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси.
По предварительной информации, неизвестный вышел из такси (автомобиль «Hyundai», государственный знак «АХ1898ВА»), нанес водителю резаные раны в области шеи, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В совершении преступления подозревается мужчина среднего роста, на вид 25-30 лет. Был одет в куртку темного цвета.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции принимают все меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.
Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить в полицию по телефонам: 093-31-61-983, 095-58-01-420, 067-57-72-716 или 102.
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