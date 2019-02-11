11.02.2019 16:31

Убийство таксиста: названы приметы вероятного убийцы

Полицейские Харькова принимают меры по задержанию преступника, убившего мужчину Основянском районе.



// Нацполиция

Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси.

По предварительной информации, неизвестный вышел из такси (автомобиль «Hyundai», государственный знак «АХ1898ВА»), нанес водителю резаные раны в области шеи, после чего скрылся в неизвестном направлении.



В совершении преступления подозревается мужчина среднего роста, на вид 25-30 лет. Был одет в куртку темного цвета.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции принимают все меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.



Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить в полицию по телефонам: 093-31-61-983, 095-58-01-420, 067-57-72-716 или 102.