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04.03.2019  17:14   

Смертельно опасное воспитание: отец, ранее избивавший дочь, убил сына

Мужчину, погубившего 7-летнего мальчика, взяли под стражу.


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Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Шевченковский районный суд области избрал для 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, 7-летний мальчик умер 1 марта этого года.
 
Семья погибшего первоклассника состояла на учете в службе по делам семьи и молодежи Шевченковской РГА. Отец был судим за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
 
По данным следствия, причиной трагедии стало жестокое «воспитание» со стороны отца. 24 февраля мужчина во время воспитательной беседы с детьми, схватил сына за одежду и с силой оттолкнул.
 
Мальчик ударился затылков о железную стойку двухярусной кровати, которая стояла позади него.
 
После этого малый начал плохо ходить, его тошнило, он постоянно лежал и жаловался на головную боль. В течение 5 дней подозреваемый запрещал жене вызвать скорую.
 
Медики приехали на вызов, когда спасти ребенка уже было невозможно.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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